الإمارات والأردن تعلنان رصد واعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت إطلاق 16 صاروخاً باليستياً و121 طائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية يوم 7 مارس، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 15 صاروخاً باليستياً، فيما سقط صاروخ واحد في البحر. كما تم اعتراض 119 طائرة مسيّرة من أصل 121، في حين سقطت مسيّرتان داخل أراضي الدولة.
وأضافت وزارة الدفاع أن إجمالي ما تم رصده منذ بداية التصعيد بلغ 221 صاروخاً باليستياً إيرانياً وأكثر من 1300 طائرة مسيّرة باتجاه الإمارات.
في السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها رصدت إطلاق 119 صاروخاً وطائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية منذ بداية التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال المتحدث باسم الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 108 من هذه المقذوفات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.
وأشار المتحدث إلى أن فرقا هندسية انتشرت في مناطق مختلفة من البلاد للتعامل مع تداعيات سقوط شظايا الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي تطور متصل، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 6 مارس عن تدمير رادارات لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في الإمارات والأردن، إضافة إلى رادار الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية "إف بي إس-132" في قطر.
