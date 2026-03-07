الإمارات والأردن تعلنان رصد واعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنيوم 7 مارس، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة، أن الدفاعات الجوية تمكنت من، فيما. كما تممن أصل 121، في حينوأضافت وزارة الدفاع أن إجمالي ما تم رصده منذ بداية التصعيد بلغباتجاه الإمارات.في السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنهامنذ بداية التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنيةوقال المتحدث باسم الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجويبعد دخولها المجال الجوي للمملكة.وأشار المتحدث إلى أنللتعامل مع تداعيات سقوط شظايا الصواريخ والطائرات المسيّرة.وفي تطور متصل، كانقد أعلن في 6 مارس عن، إضافة إلى