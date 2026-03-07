Babnet   Latest update 14:43 Tunis

الإمارات والأردن تعلنان رصد واعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac17c18db831.23167373_keglophqmnfij.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 13:17 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت إطلاق 16 صاروخاً باليستياً و121 طائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية يوم 7 مارس، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 15 صاروخاً باليستياً، فيما سقط صاروخ واحد في البحر. كما تم اعتراض 119 طائرة مسيّرة من أصل 121، في حين سقطت مسيّرتان داخل أراضي الدولة.


وأضافت وزارة الدفاع أن إجمالي ما تم رصده منذ بداية التصعيد بلغ 221 صاروخاً باليستياً إيرانياً وأكثر من 1300 طائرة مسيّرة باتجاه الإمارات.


في السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها رصدت إطلاق 119 صاروخاً وطائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية منذ بداية التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 108 من هذه المقذوفات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.

وأشار المتحدث إلى أن فرقا هندسية انتشرت في مناطق مختلفة من البلاد للتعامل مع تداعيات سقوط شظايا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي تطور متصل، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 6 مارس عن تدمير رادارات لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في الإمارات والأردن، إضافة إلى رادار الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية "إف بي إس-132" في قطر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324942

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
21°-11
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>