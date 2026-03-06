الكويت تبدأ تقليص استخراج وتكرير النفط

بدأت السلطات الكويتية تقليص استخراج النفط في عدة حقول بسبب امتلاء المخزونات على خلفية مشاكل التصدير إلى دول أخرى نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".وفقاً للصحيفة، تدرس سلطات البلاد خفض استخراج وتكرير النفط إلى مستويات الاستهلاك الداخلي، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الصدد في الأيام المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب طويلة المدى، لأن استئناف الاستخراج قد يستغرق أسابيع.هذا ورفعت شركة "أرامكو" السعودية للنفط أسعار الخام للمشترين الآسيويين لشهر أفريل، ما يعد أكبر زيادة منذ أوت 2022، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن بيانات الشركة.