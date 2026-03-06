"أتلانتيك": الولايات المتحدة تفتقر إلى دفاعات كافية ضد مسيرات "شاهد" الإيرانية

وقال المصدر للمجلة عقب جلسة مغلقة في الكونغرس حضرها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى: "لا يمتلك الجيش الأمريكي دفاعات جيدة ضد طائرات شاهد المسيرة".ووفقاً للمصدر نفسه، فقد أقرّ كل من وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين بهذه المشكلة. وأضاف المصدر: "(الجنود الأمريكيون) مضطرون إلى استخدام الدفاعات المتاحة لديهم، وهذا مكلف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن ترسانة طهران من الطائرات المسيرة ستمكّنها من مواصلة الضربات الانتقامية حتى في حال نفاد مخزونها من الصواريخ.وصرح فلاديمير ⁠زيلينسكي الخميس بأن أوكرانيا ​تلقت طلبا ​محددا ⁠من الولايات المتحدة للمساعدة في ⁠التصدي ​للطائرات المسيرة ​في الشرق الأوسط، وأنه سيرسل متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة إلى دول المنطقة بناء على الطلب الأمريكي.المصدر: "أتلانتيك"