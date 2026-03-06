الحرس الثوري يعلن إسقاط رادارات أمريكية في الإمارات والأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، إسقاط رادارات أمريكية في كل من الإمارات والأردن .وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني إن وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة له استهدفت وأسقطت منظومات رادار أمريكية مرتبطة بدفاعات "ثاد" في كل من الإمارات والأردن.​وجاء هذا الإعلان في سياق الضربات الإيرانية الواسعة ضد مواقع عسكرية أمريكية في الخليج، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث سبق أن تحدثت تقارير عسكرية وإعلامية عن استهداف رادارات مرتبطة بمنظومات ثاد في الأردن والإمارات بهدف تعمية شبكة الإنذار المبكر وإضعاف قدرة الدفاعات الصاروخية على اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية.