Babnet   Latest update 22:36 Tunis

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/685091a04c46d6.26959496_pghfqomkjlnei.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 22:02 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل أنهت المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد إيران وتنتقل إلى المرحلة التالية.

ونقل المكتب الصحفي للجيش عن زامير قوله: "بعد أن أنهينا المرحلة الأولى المفاجئة، التي حققنا خلالها التفوق الجوي وقمعنا أنظمة الصواريخ الباليستية، فإننا ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، والتي سنكثف فيها الضرر الذي يلحق بأسس النظام وقدراته العسكرية".


وأشار زامير أيضاً إلى أن "العملية مستمرة بالوتيرة المحددة مسبقاً". إلا أن زامير لم يُفصح عن تفاصيل حول كيفية اختلاف المرحلة الجديدة من العملية. وقال: "لدينا تكتيكات أخرى غير متوقعة لا أنوي الكشف عنها. سنلاحق أعداءنا جميعاً، وسنهزمهم".


من الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران. وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافةً لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324838

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-14
21°-12
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>