رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد إيران

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل أنهت المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد إيران وتنتقل إلى المرحلة التالية.ونقل المكتب الصحفي للجيش عن زامير قوله: "بعد أن أنهينا المرحلة الأولى المفاجئة، التي حققنا خلالها التفوق الجوي وقمعنا أنظمة الصواريخ الباليستية، فإننا ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، والتي سنكثف فيها الضرر الذي يلحق بأسس النظام وقدراته العسكرية".وأشار زامير أيضاً إلى أن "العملية مستمرة بالوتيرة المحددة مسبقاً". إلا أن زامير لم يُفصح عن تفاصيل حول كيفية اختلاف المرحلة الجديدة من العملية. وقال: "لدينا تكتيكات أخرى غير متوقعة لا أنوي الكشف عنها. سنلاحق أعداءنا جميعاً، وسنهزمهم".من الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران. وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافةً لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.