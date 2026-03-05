Babnet   Latest update 22:36 Tunis

ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e79a9352c7.42071107_oqnpelhjkmfig.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:28
      
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن تدعم شن هجوم من الأكراد على إيران.

وأضاف ترامب لوكالة رويترز: "ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".


وتابع: "أسوأ سيناريو هو أن نضرب إيران ويستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق".


وأشار الرئيس الأميركي إلى أن " إيران لم تعد تمتلك مرافق للحماية والكشف الجوي"، وأكد أنه "تم تدمير كل شيء في إيران".

كما لفت إلى أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن ‌عرض ‌أوكرانيا تقديم الدعم في التصدي للطائرات ‌المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب ‌في ⁠مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: "بالتأكيد ⁠سأقبل ‌أي مساعدة من أي ⁠دولة".

في المقابل، قال ⁠الرئيس الأوكراني ​فولوديمير ⁠زيلينسكي ​اليوم إن أوكرانيا تلقت طلبا محددا ​من الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي للطائرات المسيرة ​في ‌الشرق الأوسط.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
