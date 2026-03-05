Babnet   Latest update 22:36 Tunis

ترامب: ابن خامنئي خيار غير مقبول ويجب أن أشارك في الاختيار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e6395f1839.83253818_lefqikpgnjhom.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:21 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اختيار مجتبى خامنئي لخلافة والده المرشد الأعلى علي خامنئي هو أمر "غير مقبول"، مشددا على ضرورة أن يشارك بشكل شخصي في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم.



وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" نشرت يوم الخميس، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل واشنطن السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.

وأقر ترامب بأن مجتبى خامنئي هو المرشح الأوفر ترجيحا لتولي المنصب، لكنه وصفه بأنه "شخص تافه"، معتبرا أن اختيار نجل المرشد يمثل مضيعة للوقت.


وقال: "يجب أن أشارك في التعيين، تماما كما فعلنا مع ديلسي (رودريغيز) في فنزويلا".

وبرر ترامب موقفه برفض أي زعيم إيراني يتبنى نهج خامنئي السابق، محذرا من أن استمرار السياسات الحالية سيجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب "في غضون 5 سنوات".

وأوضح ترامب: "نريد شخصا يجلب الوئام والسلام إلى إيران"، مشيرا إلى أن نجل خامنئي لا يلبي هذا المعيار بالنسبة للإدارة الأمريكية.

وشنت واشنطن، بتنسيق مع إسرائيل، عملية عسكرية واسعة متعددة الجوانب لاستهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في يومها الأول.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324831

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-14
21°-12
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>