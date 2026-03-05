عراقجي: الولايات المتحدة فشلت في تحقيق نصر سريع على إيران

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو تحقيق نصر سريع على إيران.قال عراقجي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "أعتقد أنه بعد ستة أيام من الحرب، بات من الواضح أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو تحقيق نصر حاسم وسريع. لقد فشلوا في ذلك، والآن يحاولون تبرير هجومهم علينا."كما أعلن عراقجي أن القوات الإيرانية مستعدة لعملية برية أمريكية محتملة. وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده تخشى عملية عسكرية أمريكية: "نحن متأكدون أننا سنستطيع مواجهتهم، وسيكون خطأ كارثيا من جانبهم".هذا، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في الرابع من مارس، أن الخطط العسكرية الأمريكية ضد إيران لا تتضمن استخدام القوات البرية حاليا، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال.