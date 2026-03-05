Babnet   Latest update 21:14 Tunis

إسرائيل تعلن تدمير نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/685091a04c46d6.26959496_pghfqomkjlnei.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:09
      
نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي نحو 2500 غارة جوية على إيران، وتم تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وفق ما صرح به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير.

قال القائد العسكري، وفقاً للمكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي: "نفّذ طيارو سلاح الجو حتى الآن 2500 غارة جوية، وألقوا أكثر من 6000 قذيفة. في غضون 24 ساعة، مهد طيارونا الطريق إلى طهران. لقد دمّرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحقّقنا تفوّقاً جوياً شبه كامل على إيران".
.

