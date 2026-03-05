Babnet   Latest update 21:14 Tunis

إعلام عبري: واشنطن وتل أبيب ستخففان من الغارات على إيران لعدم قدرتهما مواصلة الهجوم بكثافة عالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e2976c7cc1.76668785_njpkofqgmeilh.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:05
      
قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستخففان من الغارات على إيران لعدم مقدرتهما على الاستمرار بنفس الوتيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة أعربت عن ارتياحهما للنتائج المحققة حتى الآن في الضربات على إيران، لكنهما تدركان أنه من غير الممكن مواصلة الهجوم بكثافة عالية وغير مسبوقة لفترة طويلة.


وأشارت إلى أن واشنطن وتل أبيب تستعدان لخفض وتيرة الهجوم مؤقتا بهدف مواصلة الهجوم لفترة طويلة وحسب الضرورة.


ووفق المصدر ذاته، بعد أن حققت إسرائيل والولايات المتحدة التفوق الجوي على إيران، وألحقتا أضرارا جسيمة بنظام الصواريخ وقتلتا كبار مسؤولي النظام الإيراني بمن فيهم آية الله علي خامنئي، سيكون الهدف هو مواصلة مهاجمة القادة العسكريين وعناصر القمع في إيران في الأسابيع المقبلة، وتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية بالكامل.

وفي إحاطة صحفية الأربعاء، صرح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية ضد أهداف عسكرية خلال الأيام المقبلة، وفي المرحلة التالية، لسحق جميع أهداف النظام والجيش خلال الأسبوعين المقبلين.

هذا، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن العمليات ضد إيران تدخل مرحلة جديدة من القتال، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تعميق الضرر الذي يلحق بالنظام الإيراني، وأن هناك تحركات مفاجئة إضافية.

وأضاف زامير في تصريح مساء الخميس: "دمرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا سيطرة جوية شبه كاملة على سماء إيران".

ووفقا لما ذكره فإن العمليات العسكرية ضد إيران تسببت في تعطيل وتدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأفاد بأنه في عملية متزامنة، يعمل الجيش الإسرائيلي على تجريد النظام من قدراته العسكرية ووضعه في حالة عزلة استراتيجية ونقطة ضعف لم يسبق له مثيل.
.

الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
