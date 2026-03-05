Babnet   Latest update 21:14 Tunis

"بطلب أمريكي".. زيلينسكي يعلن إرسال خبراء أوكرانيين إلى الشرق الأوسط لمكافحة المسيرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e1d817eea7.31518964_fnimhgqlpkejo.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:03
      
أعلن فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستُرسل إلى دول الشرق الأوسط، متخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وجاء في بيان منشور في قناة زيلينسكي على "تلغرام": "تلقينا طلبا من الولايات المتحدة بشأن دعم محدد في مجال الحماية من (الطائرات المسيرة) في منطقة الشرق الأوسط. كلفت بتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين يمكنهم ضمان الأمن المطلوب".


ولم يوضح زيلينسكي عدد الخبراء الذين سترسلهم كييف، ولا الدول المستضيفة لهم، في وقت تواجه فيه أوكرانيا نفسها صعوبات في حماية منشآتها الحيوية من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، خاصة في العاصمة كييف.


يأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فيفري عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي و926 شخصا على الأقل، وفقا للهلال الأحمر الإيراني. وتهدد واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، فيما تعلن إسرائيل أن هدفها منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي عطل التقدم في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، داعيا الأطراف إلى العودة إلى الحوار.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن شن ضربات أكثر قوة على إيران، مع اعتراف الرئيس ترامب بإمكانية استمرار العملية لفترة أطول من التقديرات الأولية.
Babnet

