ترامب يهاجم إسبانيا ويصفها بـ"الدولة الفاشلة" بسبب موقفها من الحرب على إيران
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسبانيا بشدة، واصفًا إياها بأنها "دولة فاشلة وخاسرة"، ومتهما مدريد بعدم التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتخاذ موقف معادٍ له.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب توتر متصاعد بين واشنطن ومدريد على خلفية موقف إسبانيا من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
خلاف حول استخدام القواعد العسكريةوبحسب تقارير إعلامية، يعود سبب التصعيد إلى تردد السلطات الإسبانية في السماح للطائرات الحربية الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية في إسبانيا خلال العمليات العسكرية ضد إيران، إضافة إلى رفض مدريد زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما تطالب به واشنطن.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست":
"لدينا الكثير من الفائزين، لكن إسبانيا خاسرة".
وأضاف أن إسبانيا "ليست لاعبًا جماعيًا على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل معها كحليف متعاون.
رفض إسباني للعمل العسكريوتصاعد الخلاف بعد أن رفضت مدريد منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قاعدتي روتا ومورون العسكريتين، وهما قاعدتان مشتركتان بين البلدين، لشن ضربات ضد إيران.
من جهته، أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بـ"العمل العسكري الأحادي الجانب" الذي تنفذه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرًا من أن هذه العمليات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في النظام الدولي.
