السعودية تطلب عقد إجتماع عربي طارئ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e52616b9744.32356806_knfemoqghpijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 20:48 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل، وذلك بطلب من السعودية.

هذا وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا يوم الخميس لبحث التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، والهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون.


واستنكر الوزراء بأشد العبارات الهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون والتي تشكل تهديدا صارخا للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فورا ودون قيد أو شرط.


تجدر الإشارة إلى أن السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، قد أكد في أعرب يوم الخميس، عن إمتنان طهران للرياض لعدم سماحها باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير لوكالة "فرانس برس": "نحن نثمن ما سمعنا كثيرا ومرارا أن الأشقاء في السعودية لا يسمحون للآخرين باستخدام أجواء المملكة ومياهها وأراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نقبل بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".

ونفى السفير بشدة أن تكون بلاده قد هاجمت السفارة الأمريكية في الرياض هذا الأسبوع، وذلك بعدما اتهمت السعودية طهران باستهداف مجمع السفارة بواسطة مسيّرات.

وقال رضا عنايتي: "أكدنا أن لا دور لإيران في الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض"، مضيفا "إذا كانت قيادة العمليات في طهران قد هاجمت مكانا ما، فإنها تتحمل المسؤولية عن ذلك".
