الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى قادة دول الخليج والدول المجاورة بعد الهجمات

أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنّب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا. نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

تصعيد عسكري متواصل



تبرير إيراني وإدانات خليجية



وجّهرسالة إلى قادة الدول التي وصفها بـ، وذلك عقب استهداف مواقع داخل أراضي عدد من دول المنطقة في ظل الحرب الدائرة بينوقال بزشكيان في رسالة نشرها عبر حسابه على منصةمخاطبًاإن بلاده، لكن ما وصفه بـلم يترك لإيران خيارًا سوىوأضاف الرئيس الإيراني أن، مشددًا على أنوتأتي هذه الرسالة في ظل، التي اندلعت أواخر فيفري الماضي معالتي أسفرت عن، بينهم، وفق تقارير إعلامية.وفي المقابل، تواصل إيراناستهدفتوتقول طهران إن هذه الهجمات تمثلعلى العملية العسكرية التي تقودها، والتي أطلقت عليها تسمية، معتبرة أنتشكلفي المقابل، اعتبرت معظمفي بيانات رسمية أن ما جرى يمثلواستهدافًا مباشرًا للمدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدة