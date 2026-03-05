الضربات الأميركية والإسرائيلية طالت 174 مدينة منذ بداية الحرب - الهلال الأحمر الإيراني

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران طالت 174 مدينة في البلاد منذ بداية الحرب، حسبما ذكرت قناة "الجزيرة".وجاء في بيان صادر عن الجمعية : "منذ بداية الحرب، طالت هجمات العدو 174 مدينة، وتم تسجيل 1332 هجوماً في 636 موقعاً".وبحسب الهلال الأحمر، أسفرت الهجمات عن تضرر 14 مركزاً طبياً.