نوفاك: روسيا مستعدة لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a92a07351255.35077956_kgojnfeihlmpq.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 08:20
      
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات النفط إلى الصين والهند في ظل الطلب المتزايد على الخام الروسي في الأسواق العالمية.

وقال نوفاك، في تصريح للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية رفع صادرات النفط إلى البلدين:

إن روسيا مستعدة دائماً لزيادة الإمدادات، مضيفاً: "نفطنا مطلوب في الأسواق، وإذا أرادوا الشراء فنحن مستعدون للبيع".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاهتمام الهندي بالنفط الروسي مرشح للارتفاع، وفق ما أفاد به عدد من السياسيين الهنود، وذلك في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط.


وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات متزايدة عقب إعلان إيران فرض حظر على عبور السفن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية ومراكب الصيد، في سياق التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويحذر محللون من تداعيات استمرار التوتر في منطقة الخليج على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
