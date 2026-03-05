محللون: سعر النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل إذا استمر الصراع في الخليج أسبوعين

احتمال بلوغ 100 دولار خلال أسبوعين





الدول المستوردة ستكون الأكثر تضررا



سيناريو أكثر تشاؤما: 150 دولارا للبرميل



خطر تراجع الإمدادات النفطية



تداعيات تمتد إلى الغاز العالمي



حذّر محللون في قطاع الطاقة منعلى، خاصة في ظل، الذي يمر عبره نحووتوقع رئيس تحرير موقعالمتخصص في شؤون الطاقة،، أنإذا استمرت الاضطرابات فيوأشار إلى أن هذا السيناريو قد يحدث في حالوتكدسها في المياه المفتوحة، إلى جانبوأضاف أنقد يخلّف، موضحاً أنه رغم امتلاك الدول الصناعية الكبرى، فإنسيظل له تأثير واضح على اقتصاداتها.وأوضح الخبير أنستكونمن استمرار الأزمة، خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على، وهو ما قد يؤدي إلىويتوافق هذا السيناريو مع تحليلات بنكالذي أشار إلى أنقد يدفعمع تراجع المخزونات التجارية.من جهتها، قدّرت شركة الأبحاثأنقد يدفع أسعار النفط إلى، وهو ما قد يؤدي إلىوحذّر محللو بنكمن أنقد يؤدي إلى، حيث يمكن أن تبدأ الإمدادات في التوقف خلال أيام في حال استمرار الإغلاق.وأشار البنك إلى احتمالبحلولفي الشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولان في قطاع النفط العراقي بأنخلال الأيام المقبلة بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.ولا تقتصر التداعيات على سوق النفط فقط، إذ توقعت شركةأن يؤديإلى خروج، مع اشتداد المنافسة بينعلى الشحنات المتاحة.وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز بنحو، بينما قفزت الأسعار في آسيا إلى، أي أكثر منوحذر خبراء من أنقد يؤدي إلىمع