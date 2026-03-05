تقديرات: واشنطن تنفق نحو مليار دولار يوميا في حربها ضد إيران

The preliminary Pentagon cost estimate of the war in Iran is $1 billion a day, a congressional official told me. — Nancy Youssef, نانسي يوسف (@nancyayoussef) March 4, 2026

تقديرات غير مؤكدة رسميا



كلفة اليوم الأول تجاوزت 1.4 مليار دولار



كلفة الحرب قد تصل إلى 95 مليار دولار



تأثير اقتصادي قد يتجاوز 200 مليار دولار



أفادت صحيفةالأمريكية، نقلاً عن مسؤول في، أن، وفق تقييم أولي أعدتهونقلت الصحفية الأمريكية المصرية المتخصصة في شؤون الأمن القومي، التي تكتب في المجلة نفسها، عبر حسابها على منصة، عن مسؤول في الكونغرس قوله إنورغم تداول هذا الرقم،حتى الآن، ما يجعلهاوأشارت تقديرات مستقلة غير رسمية تتعلق بعمليةإلى أنمن العمليات العسكرية كلفت نحوكما أضيف إلى هذا المبلغ ما يقاربلتغطية، ما يرفع الكلفة الإجماليةوبحسب تقديرات، فإنقد تتراوح بين، مع تقدير مرجح يبلغ نحوفي حال بقيت مدة العمليات محدودة.وحذر الباحثون من أنوتشير مراكز أبحاث أخرى إلى أن، بما في ذلك عمليةكما تتوقع بعض السيناريوهات أنفي حال طال أمد الصراع.