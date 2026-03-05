تقديرات: واشنطن تنفق نحو مليار دولار يوميا في حربها ضد إيران
أفادت صحيفة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول في الكونغرس الأمريكي، أن التقدير الأولي لتكلفة الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران يبلغ نحو مليار دولار يوميا، وفق تقييم أولي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
ونقلت الصحفية الأمريكية المصرية المتخصصة في شؤون الأمن القومي نانسي يوسف، التي تكتب في المجلة نفسها، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن مسؤول في الكونغرس قوله إن البنتاغون قدّر الكلفة اليومية للعمليات العسكرية في إيران بنحو مليار دولار.
تقديرات غير مؤكدة رسمياورغم تداول هذا الرقم، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تأكيد رسمي علني لهذه التقديرات حتى الآن، ما يجعلها ضمن نطاق التسريبات والتقديرات غير المعلنة.
كلفة اليوم الأول تجاوزت 1.4 مليار دولاروأشارت تقديرات مستقلة غير رسمية تتعلق بعملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury) إلى أن الضربات خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من العمليات العسكرية كلفت نحو 779 مليون دولار.
كما أضيف إلى هذا المبلغ ما يقارب 630 مليون دولار لتغطية تكاليف إعادة التموضع العسكري وحشد القطع الجوية والبحرية، ما يرفع الكلفة الإجمالية لليوم الأول وحده إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
كلفة الحرب قد تصل إلى 95 مليار دولاروبحسب تقديرات نموذج بنسلفانيا – وورتون للميزانية (PWBM)، فإن الكلفة المباشرة للعملية العسكرية قد تتراوح بين 40 و95 مليار دولار، مع تقدير مرجح يبلغ نحو 65 مليار دولار في حال بقيت مدة العمليات محدودة.
وحذر الباحثون من أن التكلفة قد ترتفع بشكل كبير إذا استمرت الحرب لعدة أسابيع.
تأثير اقتصادي قد يتجاوز 200 مليار دولاروتشير مراكز أبحاث أخرى إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري الإضافي في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك عملية "الغضب الملحمي"، تجاوز 30 مليار دولار.
كما تتوقع بعض السيناريوهات أن يصل الأثر الاقتصادي الكلي للحرب، بما في ذلك انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، إلى نحو 210 مليارات دولار في حال طال أمد الصراع.
ونقلت الصحفية الأمريكية المصرية المتخصصة في شؤون الأمن القومي نانسي يوسف، التي تكتب في المجلة نفسها، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن مسؤول في الكونغرس قوله إن البنتاغون قدّر الكلفة اليومية للعمليات العسكرية في إيران بنحو مليار دولار.
The preliminary Pentagon cost estimate of the war in Iran is $1 billion a day, a congressional official told me.— Nancy Youssef, نانسي يوسف (@nancyayoussef) March 4, 2026
تقديرات غير مؤكدة رسمياورغم تداول هذا الرقم، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تأكيد رسمي علني لهذه التقديرات حتى الآن، ما يجعلها ضمن نطاق التسريبات والتقديرات غير المعلنة.
كلفة اليوم الأول تجاوزت 1.4 مليار دولاروأشارت تقديرات مستقلة غير رسمية تتعلق بعملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury) إلى أن الضربات خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من العمليات العسكرية كلفت نحو 779 مليون دولار.
كما أضيف إلى هذا المبلغ ما يقارب 630 مليون دولار لتغطية تكاليف إعادة التموضع العسكري وحشد القطع الجوية والبحرية، ما يرفع الكلفة الإجمالية لليوم الأول وحده إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
كلفة الحرب قد تصل إلى 95 مليار دولاروبحسب تقديرات نموذج بنسلفانيا – وورتون للميزانية (PWBM)، فإن الكلفة المباشرة للعملية العسكرية قد تتراوح بين 40 و95 مليار دولار، مع تقدير مرجح يبلغ نحو 65 مليار دولار في حال بقيت مدة العمليات محدودة.
وحذر الباحثون من أن التكلفة قد ترتفع بشكل كبير إذا استمرت الحرب لعدة أسابيع.
تأثير اقتصادي قد يتجاوز 200 مليار دولاروتشير مراكز أبحاث أخرى إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري الإضافي في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك عملية "الغضب الملحمي"، تجاوز 30 مليار دولار.
كما تتوقع بعض السيناريوهات أن يصل الأثر الاقتصادي الكلي للحرب، بما في ذلك انعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، إلى نحو 210 مليارات دولار في حال طال أمد الصراع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324765