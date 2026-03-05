تلسكوب جيمس ويب يكتشف أبعد "مجرة قنديل البحر" في الكون

#A distant "#Jellyfish" galaxy, COSMOS2020-635829, has been identified by JWST at z > 1, showcasing ram pressure stripping and extra-planar star formation in a high-redshift cluster environment. @arxiv https://t.co/VS9V57lu7K https://t.co/6GSOdlUGll — Phys.org (@physorg_com) June 23, 2025

مجرة تبعد 8.5 مليار سنة ضوئية



نافذة مثالية لدراسة الكون البعيد



تكوين نجوم خارج المجرة



نتائج قد تغير فهم الكون المبكر



تمكّن باحثون منمن رصدتم اكتشافها حتى الآن، وذلك اعتمادًا على أرصاد عميقة منوتُعرفبهذا الاسم بسبب. وتنشأ هذه الظاهرة عندما تتحرك المجرة داخل، حيث يدفعها الغاز المحيط بقوة تشبه، ما يؤدي إلى. ويطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة اسمتقع المجرة المكتشفة حديثًا، والتي تحمل اسم، عند، ما يعني أن. وبذلك فإن العلماء يرونها اليومويمثل هذا الاكتشاف، كما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حولتم العثور على المجرة أثناء دراسة حقل، وهي منطقة من السماء خضعت لعمليات رصد مكثفة بواسطة عدة تلسكوبات. ويختار علماء الفلك هذه المنطقة لأنها، ما يقلل التشويش ويجعلهاوقال، الباحث فيإن الفريق كان يحلل كمية كبيرة من البيانات في هذه المنطقة على أمل العثور على، قبل أن يكتشفوا هذه المجرة البعيدة التيتتميّز المجرة المكتشفة بشكل، إلا أن ما يجعلها فريدة هو. وتمثل هذه الكتل، ويُعتقد أنها تشكلتداخل الغاز الذي تم اقتلاعه منها.ويتوافق هذا النمط مع ما يتوقعه العلماء فيتشير الدراسة إلى أنكانت أكثرمما كان يُعتقد سابقًا. وقد خلص الباحثون إلى ثلاث نتائج رئيسية:1.، رغم الاعتقاد السابق بأنها كانت لا تزال في طور التكوين.2.3. قد تكون هذه العملياتالتي نراها اليوم في العناقيد المجرية، وهي مجراتويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تمنح العلماء، وقد تسهم فيوقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة