بعد نقضه في التعقيب: محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن وديع الجري مدة ثلاثة أعوام

قررتتأييد الحكم الاستئنافي الصادر سابقا والقاضي بسجنلمدةوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في وقت سابق بسجن الجري من أجل، إضافة إلىوتتعلق القضية بملفبمناسبة إحدى المسابقات الرياضية الخاصةوكان فريق الدفاع عن وديع الجري قد، حيث قررتلإعادة النظر فيه من قبلوبعد إعادة النظر في الملف من جديد والمداولة، قضتبتأييد الحكم الاستئنافي السابق، والقاضي بسجن