بعد نقضه في التعقيب: محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بسجن وديع الجري مدة ثلاثة أعوام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636528ac597ea2.18428591_ejmfophnqkilg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 21:04 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قررت الدائرة الجنائية 23 لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الاستئنافي الصادر سابقا والقاضي بسجن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في وقت سابق بسجن الجري من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، إضافة إلى مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق منفعة غير مستحقة.


وتتعلق القضية بملف جائزة أسندها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إلى الجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة إحدى المسابقات الرياضية الخاصة بفئة الشبان والتلاميذ.


وكان فريق الدفاع عن وديع الجري قد طعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي، حيث قررت محكمة التعقيب نقض القرار وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية مغايرة.

وبعد إعادة النظر في الملف من جديد والمداولة، قضت الدائرة الجنائية بتأييد الحكم الاستئنافي السابق، والقاضي بسجن وديع الجري مدة ثلاثة أعوام.
