الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أكبر مركز بيانات لشركة "أمازون" الأمريكية في دولة خليجية

وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهجوم تم بواسطة طائرات بدون طيار.وذكر البيان أن هذه العملية نفذت بهدف "الحد من دور مراكز البيانات هذه في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق، الأربعاء، عن تدميره بنجاح "لأكثر من 7 رادارات فائقة التطور أصاب "عين" أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة بالعمى"، مهددا بأن هجماته ستصبح "في الأيام المقبلة وتيرة الهجمات أكثر شدة واتساعاً".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فيفري عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة، مع تركيز الضربات حالياً على الأهداف الجوية والبحرية والصاروخية.