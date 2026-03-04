Babnet   Latest update 23:15 Tunis

ترامب عن إيران: قياداتهم تتبخر بسرعة وكل من يطمح للقيادة ينتهي به المطاف ميتا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a8a051b4e3a2.01019724_mfoghleqkinpj.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 22:11
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القيادات الإيرانية "تتبخر" بسرعة، مؤكدا أن كل من يطمح للقيادة سينتهي به المطاف ميتا، مؤكدا إحراز تقدم في العملية العسكرية.

وقال ترامب خلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض حول العمل العسكري ضد إيران: "أعتقد أنني أستطيع أن أقول، ويمكنكم أن تروا بأنفسكم، إننا شهدنا تقدما هائلا، نحن نبلي بلاء حسنا للغاية على الصعيد العسكري، هذا أقل ما يقال".


يأتي هذا التصريح في وقت تشن فيه إيران ضربات على منشآت عسكرية أمريكية وإسرائيلية ردا على هجوم أمريكي إسرائيلي بدأ في 28 فيفري، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ونحو ألف شخص، بينهم تلميذات في مدرسة بقصف في اليوم الأول للحرب.


وتصر واشنطن وتل أبيب على أن العملية استباقية بسبب التهديد النووي الإيراني، مع إعلان صريح عن الرغبة في تغيير السلطة بطهران.
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
