بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج
تقام مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة يوم السبت المقبل وفق البرنامج التالي:
قاعة بوسالم – س 12
مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي
قاعة الزواوي – س 12
الترجي الرياضي – اتحاد النقل بصفاقس
قاعة سوسة – س 13
النجم الساحلي – الأولمبي القليبي
الترتيبالترجي الرياضي — 17 نقطة — 6 مباريات
مولدية بوسالم — 16 نقطة — 7 مباريات
النجم الساحلي — 13 نقطة — 6 مباريات
النادي الصفاقسي — 8 نقاط — 7 مباريات
الأولمبي القليبي — 6 نقاط — 7 مباريات
اتحاد النقل بصفاقس — 0 نقطة — 7 مباريات
