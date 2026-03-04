Babnet   Latest update 21:54 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج

Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 21:31
      
تقام مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة يوم السبت المقبل وفق البرنامج التالي:

قاعة بوسالم – س 12

مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي

قاعة الزواوي – س 12

الترجي الرياضي – اتحاد النقل بصفاقس

قاعة سوسة – س 13
النجم الساحلي – الأولمبي القليبي

الترتيب

الترجي الرياضي — 17 نقطة6 مباريات
مولدية بوسالم — 16 نقطة7 مباريات
النجم الساحلي — 13 نقطة6 مباريات
النادي الصفاقسي — 8 نقاط7 مباريات
الأولمبي القليبي — 6 نقاط7 مباريات
اتحاد النقل بصفاقس — 0 نقطة7 مباريات
الأربعاء 04 مارس 2026
