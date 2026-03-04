وكالة: غواصة مجهولة هاجمت فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا وأصابت 78 بحّارا

ولا تزال هوية الجهة المنفذة للهجوم على الفرقاطة الإيرانية غامضة، في حين أكدت مصادر متعددة غرق السفينة عقب الحادث.وفي هذا السياق، تباينت الروايات الرسمية حول أعداد الضحايا، حيث نفى متحدث باسم البحرية السريلانكية صحة التقارير التي أشارت إلى فقدان 101 شخص، موضحا أن قواته أنقذت 32 مصابا من موقع الحادث، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المحلية.وكان وزير الخارجية السريلانكي فيجيثا هيرات قد أفاد أمام البرلمان بأن البحرية استجابت لنداء استغاثة صادر عن الفرقاطة، وبدأت عمليات الإنقاذ عند الساعة السادسة صباحا (12:30 بتوقيت غرينتش).من جهته، كشف مصدر بحري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن 79 شخصا تم إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفيات، بينهم حالة واحدة خطيرة، فيما لا يزال 101 شخص في عداد المفقودين بعد غرق السفينة. كما أكدت المصادر وفاة أحد المصابين الذين تم إجلاؤهم للعلاج.وختم وزير الخارجية تصريحه مؤكدا أن القوات العسكرية السريلانكية تمكنت من إنقاذ ما لا يقل عن 30 شخصا كانوا على متن السفينة، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الواقعة.