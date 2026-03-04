نتنياهو يطلب توضيحا من واشنطن بعد تقارير عن اتصالات أمريكية-إيرانية

وأفاد مصدران مطلعان أن الاتصال الإسرائيلي يعكس قلق حكومة نتنياهو من سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل الحربية. وحصلت الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات أثارت شكوكا حول وجود قنوات اتصال بين الجانبين.وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض طمأن نتنياهو بأن "إدارة ترامب لم تكن تتحدث مع الإيرانيين خلف ظهره". وأكد مسؤول أمريكي أن المبعوث الخاص ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على تواصل يومي تقريبا مع نتنياهو ومدير الموساد ومسؤولين إسرائيليين، وأن التنسيق خلال الشهر الماضي كان "وثيقاً جدا". وأضاف المسؤول: "إنهم يعرفون أننا لا نتحدث مع الإيرانيين".وكشف مصدران أن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية عبر دول خليجية وإقليمية، لكن الولايات المتحدة لم ترد. وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس": "لقد تعاملنا مع هذه الرسائل على أنها هراء".وأكد مسؤول أمريكي في إفادة للصحفيين الثلاثاء أن "لا ستيف ويتكوف ولا جاريد كوشنر لم يجريا أي محادثة مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب".كما استبعد الرئيس ترامب أي محادثات مع النظام الإيراني في تصريحات الثلاثاء، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "لقد ولت دفاعاتهم الجوية وسلاحهم الجوي وقواتهم البحرية وقيادتهم. إنهم يريدون التحدث. فقلت 'فات الأوان!'".