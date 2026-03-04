Babnet   Latest update 21:54 Tunis

نتنياهو يطلب توضيحا من واشنطن بعد تقارير عن اتصالات أمريكية-إيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a890cf253351.54252859_elkgmnophijfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 21:05 قراءة: 1 د, 8 ث
      
كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب توضيحات من البيت الأبيض بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية عن اتصالات محتملة مع إيران لبحث وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدران مطلعان أن الاتصال الإسرائيلي يعكس قلق حكومة نتنياهو من سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل الحربية. وحصلت الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات أثارت شكوكا حول وجود قنوات اتصال بين الجانبين.


وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض طمأن نتنياهو بأن "إدارة ترامب لم تكن تتحدث مع الإيرانيين خلف ظهره". وأكد مسؤول أمريكي أن المبعوث الخاص ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على تواصل يومي تقريبا مع نتنياهو ومدير الموساد ومسؤولين إسرائيليين، وأن التنسيق خلال الشهر الماضي كان "وثيقاً جدا". وأضاف المسؤول: "إنهم يعرفون أننا لا نتحدث مع الإيرانيين".


وكشف مصدران أن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية عبر دول خليجية وإقليمية، لكن الولايات المتحدة لم ترد. وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس": "لقد تعاملنا مع هذه الرسائل على أنها هراء".

وأكد مسؤول أمريكي في إفادة للصحفيين الثلاثاء أن "لا ستيف ويتكوف ولا جاريد كوشنر لم يجريا أي محادثة مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب".

كما استبعد الرئيس ترامب أي محادثات مع النظام الإيراني في تصريحات الثلاثاء، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "لقد ولت دفاعاتهم الجوية وسلاحهم الجوي وقواتهم البحرية وقيادتهم. إنهم يريدون التحدث. فقلت 'فات الأوان!'".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324739

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>