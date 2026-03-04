الحكم على هاري ماغواير بالسجن 15 شهرا

Harry Maguire’s retrial in Greece now at fifth attempt as he fights allegations of aggravated assault, resisting arrest, and attempted bribery.



Maguire has been found guilty of non-serious assault and handed suspended 15-month sentence, reduced from original 21 months.… pic.twitter.com/D2Kg0JiyTg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن محكمة يونانية أصدرت الأربعاء حكما بالسجن 15 شهرا مع ‌إيقاف التنفيذ بحق هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد على خلفية حادثة وقعت عام 2020 في جزيرة ميكونوس.وفي عام 2020، أدين المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير بتهمة إلحاق الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ⁠ضد موظفين عموميين بعد اعتقاله في جزيرة ميكونوس اليونانية خلال شجار تعرض فيه ضابطا شرطة للاعتداء.ووفقا للنظام القضائي اليوناني، تم إلغاء هذه الإدانة تلقائيا كإجراء روتيني، تمهيدا لإعادة محاكمة ماغواير أمام محكمة استئناف أعلى درجة.ومنذ ذلك الحين، تأجلت جلسات إعادة المحاكمة عدة مرات لأسباب إجرائية قبل أن يصدر الحكم في القضية اليوم الأربعاء وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".وواجه ماغواير اتهامات بالاعتداء غير الخطير ⁠ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة، وأدين اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بالتهم الثلاث جميعها، لكنه لن يسجن.وذكرت شبكة "سكاي ⁠سبورتس" أن فريق ماغواير القانوني سيستأنف ضد حكم الإدانة.وكان جو شقيق ماغواير وصديقه كريستوفر شارمان، قد أدينا أيضا ⁠بارتكاب مخالفات تتعلق بالحادثة وحكم عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ في عام 2020.ونفى الاثنان أيضا ارتكاب أي مخالفة.