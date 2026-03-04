Babnet   Latest update 21:54 Tunis

الحكم على هاري ماغواير بالسجن 15 شهرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a89086064101.65268583_jfgomhnqlipek.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 21:02 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن محكمة يونانية أصدرت الأربعاء حكما بالسجن 15 شهرا مع ‌إيقاف التنفيذ بحق هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد على خلفية حادثة وقعت عام 2020 في جزيرة ميكونوس.

وفي عام 2020، أدين المدافع الدولي الإنجليزي ماغواير بتهمة إلحاق الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ⁠ضد موظفين عموميين بعد اعتقاله في جزيرة ميكونوس اليونانية خلال شجار تعرض فيه ضابطا شرطة للاعتداء.


ووفقا للنظام القضائي اليوناني، تم إلغاء هذه الإدانة تلقائيا كإجراء روتيني، تمهيدا لإعادة محاكمة ماغواير أمام محكمة استئناف أعلى درجة.


ومنذ ذلك الحين، تأجلت جلسات إعادة المحاكمة عدة مرات لأسباب إجرائية قبل أن يصدر الحكم في القضية اليوم الأربعاء وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".


وواجه ماغواير اتهامات بالاعتداء غير الخطير ⁠ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة، وأدين اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بالتهم الثلاث جميعها، لكنه لن يسجن.

وذكرت شبكة "سكاي ⁠سبورتس" أن فريق ماغواير القانوني سيستأنف ضد حكم الإدانة.

وكان جو شقيق ماغواير وصديقه كريستوفر شارمان، قد أدينا أيضا ⁠بارتكاب مخالفات تتعلق بالحادثة وحكم عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ في عام 2020.

ونفى الاثنان أيضا ارتكاب أي مخالفة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324738

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>