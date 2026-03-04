Babnet   Latest update 15:50 Tunis

بعد اقتراب صاروخ إيراني من المجال التركي.. أنقرة تحذر طهران من التصعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a83f1eba0817.49203292_ekpoignjfhqlm.jpg>
هاكان فيدان
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 15:17 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي باعتراض صاروخ باليستي إيراني اقترب من المجال الجوي التركي، محذرا من التصعيد.

وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن فيدان أكد خلال اتصال هاتفي مع عراقجي، على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع.


من جهته، قال برهان الدين دوران، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، صاروخا أُطلق من إيران، مخترقا الأجواء العراقية والسورية، ومتجها نحو مجالنا الجوي من منطقة هاتاي، ودمرته".


وأضاف: "سقط جزء من الصاروخ الاعتراضي في منطقة مفتوحة في دورتيول، بولاية هاتاي جنوبي تركيا، ولم تسفر العملية عن أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأوضح: "تابعت مؤسساتنا العملية لحظة بلحظة وبتنسيق كامل. إن إرادتنا وقدرتنا على ضمان أمن بلدنا ووطننا الحبيب على أعلى مستوى. وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضينا ومجالنا الجوي دون تردد. وسنردّ، في إطار القانون الدولي، على أي أعمال عدائية قد نواجهها. وسيستمر التشاور والتعاون مع حلف الناتو وحلفائنا طوال هذه العملية".

وقال المسؤول الإيراني: "نكرر تحذيرنا لجميع الأطراف بضرورة الامتناع عن أي أعمال قد تُؤجج التوتر في المنطقة وتؤدي إلى امتداد الصراعات إلى مناطق أوسع. ومن الأهمية بمكان أن تتصرف جميع الأطراف بمسؤولية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324718

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-13
18°-12
18°-12
18°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>