وزير الحرب الأمريكي يتوعد بتكثيف الضربات على إيران

وقال الوزير في مؤتمر صحفي:" نحن الوحيدون الذين يستطيعون إدارة هذه الحرب.. أميركا تربح في إيران..سنسيطر مع إسرائيل بشكل كامل على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع.. لا يمكن لإيران عمل أي شيء حيال سيطرتنا على أجوائها".وأضاف : "نسيطر على الأجواء والمياه الإيرانية دون نشر أي قوات أمريكية على الأرض"ولفت إلى أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدوليةوزعم أن القدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار الهجمات عليها متوعدا بتكثيف الهجمات على إيران في الفترة المقبلةوأضاف أنه "بعد 4 أيام من بدء العملية العسكرية نحن لا نزال في بداية طريق المعركة" مشيرا إلى وجود مخزون كاف من الذخائر لهذه الحرب فضلا عن تعويض أي نقص في الإمدادات بشكل فوري وأن مزيد من المقاتلات والجنود يصلون اليوم.واستخدمت القوات المسلحة الأمريكية في هجومها على إيران لأول مرة أحدث الصواريخ التكتيكية العملياتية من نوع PrSM التي تُطلق من منصات.M142 HIMARS.تأتي هذه التطورات في اليوم الخامس من العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فيفري الماضي بغارات جوية أسفرت عن مقتل العشرات من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين تواصل طهران شن هجمات انتقامية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.