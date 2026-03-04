القوات المسلحة الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة في سماء البلاد

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان لها، أن القوات المسلحة الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة في المجال الجوي للبلاد.وجاء في البيان المنشور على صفحة الجيش على منصة "إكس": "تتصدى القوات المسلحة حالياً لموجة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي رُصدت في المجال الجوي الكويتي، وتنفذ إجراءات مضادة وعمليات اعتراض".كانت قناة الجزيرة قد أفادت بتفعيل صفارات الإنذار في الكويت.