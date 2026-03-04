وزير الدفاع الإسرائيلي: الزعيم الجديد لإيران سيكون هدفا للتصفية

هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال أي شخص سيتولى منصب المرشد الأعلى في إيران بعد مقتل المرشد السابق علي خامنئي، مؤكداً أن أي قيادة جديدة ستصبح هدفاً مباشراً لإسرائيل.وقال كاتس في بيان نشره عبر منصة "إكس" إنوأضاف أن إسرائيل تعتزم، مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ بالفعل بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه تم إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل تحركاتها بالتعاون مع الولايات المتحدة بهدف تقويض قدرات النظام الإيراني.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فيفري عملية عسكرية واسعة ضد إيران استهدفت عدداً من المدن، من بينها طهران، وذلك على خلفية ما اعتبرته واشنطن تهديدات صاروخية ونووية.وأسفرت الضربات عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري استهدف مواقع داخل إسرائيل، كما طالت الهجمات منشآت عسكرية أمريكية في عدة دول من بينها البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وفي سياق متصل، شنّت إسرائيل في 3 مارس ضربة استهدفت مقر مجلس خبراء القيادة في مدينة قم، وهو المجلس المسؤول عن انتخاب المرشد الأعلى في إيران.وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، مشيراً إلى أن نتائجها ما تزال قيد التحقق، في حين أعلنت السلطات الإيرانية أنهبعد إجلاء الموجودين في المبنى قبل وقوع الهجوم.