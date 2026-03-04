الصين تدين تهديدات واشنطن بإيقاف التجارة مع مدريد على خلفية الوضع في إيران

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، معتبرة أنهاوأكدت ماو نينغ، في تصريحات صحفية، أن، وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.وأوضحت المتحدثة الصينية أن، في إشارة إلى الجدل القائم حول استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في العمليات العسكرية ضد إيران.وكان ترامب قد صرّح بأن بلاده قد تتجه إلىبعد رفض مدريد رفع إنفاقها العسكري إلى، مؤكدا في الوقت ذاته أنرغم اعتراض الحكومة الإسبانية.يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت، كما رفضت استخدام القواعد العسكرية الموجودة على أراضيها لتنفيذ هذه الضربات.