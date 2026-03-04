الصين تدين تهديدات واشنطن بإيقاف التجارة مع مدريد على خلفية الوضع في إيران
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، معتبرة أنها تنتهك قواعد القانون الدولي.
وأكدت ماو نينغ، في تصريحات صحفية، أن التجارة لا ينبغي استخدامها كسلاح أو أداة ضغط سياسي، وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.
وأوضحت المتحدثة الصينية أن التعاون الاقتصادي والتجاري يجب أن يبقى بعيدا عن التوظيف السياسي، في إشارة إلى الجدل القائم حول استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في العمليات العسكرية ضد إيران.
وكان ترامب قد صرّح بأن بلاده قد تتجه إلى قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفض مدريد رفع إنفاقها العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الأمريكي سيستخدم القواعد الموجودة في إسبانيا في العملية العسكرية ضد إيران رغم اعتراض الحكومة الإسبانية.
يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت معارضتها للعملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، كما رفضت استخدام القواعد العسكرية الموجودة على أراضيها لتنفيذ هذه الضربات.
وأكدت ماو نينغ، في تصريحات صحفية، أن التجارة لا ينبغي استخدامها كسلاح أو أداة ضغط سياسي، وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.
وأوضحت المتحدثة الصينية أن التعاون الاقتصادي والتجاري يجب أن يبقى بعيدا عن التوظيف السياسي، في إشارة إلى الجدل القائم حول استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في العمليات العسكرية ضد إيران.
وكان ترامب قد صرّح بأن بلاده قد تتجه إلى قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفض مدريد رفع إنفاقها العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الأمريكي سيستخدم القواعد الموجودة في إسبانيا في العملية العسكرية ضد إيران رغم اعتراض الحكومة الإسبانية.
يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت معارضتها للعملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، كما رفضت استخدام القواعد العسكرية الموجودة على أراضيها لتنفيذ هذه الضربات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324699