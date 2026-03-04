الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق رحلاتها الجوية في ظل إغلاق المجال الجوي لدولة قطر والتصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وأوضحت الشركة، في تحديث صادر صباح اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها فور إعلان الهيئة العامة للطيران المدني القطرية إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.
ويأتي هذا القرار في سياق الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في الشرق الأوسط بسبب التصعيد العسكري.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلغاء أكثر من 11 ألف رحلة جوية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة والهجمات التي استهدفت بعض المطارات، وهو ما أثّر على نحو 1.5 مليون مسافر حول العالم.
وأوضحت الشركة، في تحديث صادر صباح اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها فور إعلان الهيئة العامة للطيران المدني القطرية إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.
ويأتي هذا القرار في سياق الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في الشرق الأوسط بسبب التصعيد العسكري.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلغاء أكثر من 11 ألف رحلة جوية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة والهجمات التي استهدفت بعض المطارات، وهو ما أثّر على نحو 1.5 مليون مسافر حول العالم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324695