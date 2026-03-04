Babnet   Latest update 09:38 Tunis

ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7de36ce2cc9.81437844_gimlfehkpqjno.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 08:24
      
وكالات - واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تعليق الإنتاج ووقف التصدير عبر مضيق هرمز في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالحرب مع إيران.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أفريل المقبل بنسبة 2.2% لتصل إلى 76.18 دولارا للبرميل.


كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ماي المقبل بنسبة 2.43% إلى 83.39 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن سجل الخام خلال جلسة أمس أعلى مستوى إغلاق منذ جانفي 2025.


وجاء هذا الارتفاع عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت طاقة في منطقة تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

كما استهدفت إيران ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث توقفت حركة المرور في المضيق فعليا لليوم الرابع على التوالي بعد تعرض خمس سفن لهجمات.

في المقابل، ساهمت تصريحات دونالد ترامب حول احتمال قيام البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق في الحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح ترامب أنه أصدر تعليمات إلى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير خدمات تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.

ورغم ذلك، شكك مالكو السفن وعدد من المحللين في قدرة الحراسة العسكرية والدعم التأميني على استعادة الثقة بسرعة في الملاحة عبر المضيق.

وبدأت عدة دول وشركات البحث عن بدائل للإمدادات، إذ أعلنت الهند وإندونيسيا العمل على تأمين مصادر طاقة بديلة، في حين أغلقت بعض المصافي في الصين أبوابها مؤقتا أو أعلنت خططا للصيانة.

كما أفادت مصادر بأن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى تحويل مسار جزء من صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر لتجنب المرور عبر مضيق هرمز.
