ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تعليق الإنتاج ووقف التصدير عبر مضيق هرمز في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالحرب مع إيران.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكيلشهر أفريل المقبل بنسبةلتصل إلىكما صعدت العقود الآجلة لخاملشهر ماي المقبل بنسبةإلى، وذلك بعد أن سجل الخام خلال جلسة أمس أعلى مستوى إغلاق منذوجاء هذا الارتفاع عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت طاقة في منطقة تنتج نحوكما استهدفت إيران ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو، حيث توقفت حركة المرور في المضيق فعليا لليوم الرابع على التوالي بعد تعرضلهجمات.في المقابل، ساهمت تصريحات دونالد ترامب حول احتمال قيام البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق في الحد من ارتفاع الأسعار.وأوضح ترامب أنه أصدر تعليمات إلى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير خدمات تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.ورغم ذلك، شكك مالكو السفن وعدد من المحللين في قدرة الحراسة العسكرية والدعم التأميني على استعادة الثقة بسرعة في الملاحة عبر المضيق.وبدأت عدة دول وشركات البحث عن بدائل للإمدادات، إذ أعلنت الهند وإندونيسيا العمل على تأمين مصادر طاقة بديلة، في حين أغلقت بعض المصافي في الصين أبوابها مؤقتا أو أعلنت خططا للصيانة.كما أفادت مصادر بأن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى تحويل مسار جزء من صادراتها النفطية عبرلتجنب المرور عبر مضيق هرمز.