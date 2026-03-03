مطارات دبي تستأنف نشاطها جزئياً

دعوة للمسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون إشعار



استأنفت مطارات دبي، إلى جانب شركتي، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء أمس الاثنين.وجرى الاستئناف عبر كل من(DXB) و(DWC).وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد الإقلاع.وأشار إلى أنستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة، وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم.وفي المقابل، دعتعملاءها إلى تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة “إدارة الحجز”، والتحقق من حالة الرحلة عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.ويأتي هذا الاستئناف الجزئي في إطار استعادة الحركة الجوية تدريجياً وفق المستجدات التشغيلية.