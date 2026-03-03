Babnet   Latest update 06:48 Tunis

مطارات دبي تستأنف نشاطها جزئياً

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a67339535060.87606052_epimqonhgfklj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 06:35 قراءة: 0 د, 41 ث
      
استأنفت مطارات دبي، إلى جانب شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء أمس الاثنين.

وجرى الاستئناف عبر كل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).


دعوة للمسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون إشعار

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد الإقلاع.


وأشار إلى أن طيران الإمارات ستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة، وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم.

وفي المقابل، دعت فلاي دبي عملاءها إلى تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة “إدارة الحجز”، والتحقق من حالة الرحلة عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.

ويأتي هذا الاستئناف الجزئي في إطار استعادة الحركة الجوية تدريجياً وفق المستجدات التشغيلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324611

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
20°-13
17°-13
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>