مطارات دبي تستأنف نشاطها جزئياً
استأنفت مطارات دبي، إلى جانب شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء أمس الاثنين.
وجرى الاستئناف عبر كل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).
دعوة للمسافرين بعدم التوجه إلى المطار دون إشعاروأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد الإقلاع.
وأشار إلى أن طيران الإمارات ستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة، وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم.
وفي المقابل، دعت فلاي دبي عملاءها إلى تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة “إدارة الحجز”، والتحقق من حالة الرحلة عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.
ويأتي هذا الاستئناف الجزئي في إطار استعادة الحركة الجوية تدريجياً وفق المستجدات التشغيلية.
