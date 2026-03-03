Babnet   Latest update 08:58 Tunis

دول الخليج العربية تنشر حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a688b0251c11.29371895_egmnjqlpohifk.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 08:06
      
كشفت دول خليجية عن حصيلة عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت أراضيها منذ بداية المواجهة العسكرية في المنطقة.

الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيّرة.

الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تصدت لـ 182 صاروخاً باليستياً، وأسقطت 169 منها، كما اعترضت 645 طائرة مسيّرة.

البحرين

ذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن الدفاعات البحرينية اعترضت 70 صاروخاً باليستياً و76 طائرة مسيّرة.

قطر

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع 101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيّرة، تم إسقاط 24 منها. كما أشارت تقارير إلى إسقاط طائرتين إيرانيتين من طراز سوخوي سو-24.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.

ويأتي نشر هذه الأرقام في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع إيرانية، وردود متبادلة من طهران.
