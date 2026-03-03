دول الخليج العربية تنشر حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية
كشفت دول خليجية عن حصيلة عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت أراضيها منذ بداية المواجهة العسكرية في المنطقة.
الكويتأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيّرة.
الإمارات العربية المتحدةأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تصدت لـ 182 صاروخاً باليستياً، وأسقطت 169 منها، كما اعترضت 645 طائرة مسيّرة.
البحرينذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن الدفاعات البحرينية اعترضت 70 صاروخاً باليستياً و76 طائرة مسيّرة.
قطرأفادت وسائل إعلام قطرية بأن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع 101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيّرة، تم إسقاط 24 منها. كما أشارت تقارير إلى إسقاط طائرتين إيرانيتين من طراز سوخوي سو-24.
السعوديةأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.
ويأتي نشر هذه الأرقام في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع إيرانية، وردود متبادلة من طهران.
