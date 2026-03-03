دول الخليج العربية تنشر حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية

الكويت





كشفت دول خليجية عن حصيلة عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت أراضيها منذ بداية المواجهة العسكرية في المنطقة.أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تصدت لـ، وأسقطت، كما اعترضتذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن الدفاعات البحرينية اعترضتأفادت وسائل إعلام قطرية بأن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع، تم إسقاط. كما أشارت تقارير إلى إسقاطأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدميربالقرب من مدينتيويأتي نشر هذه الأرقام في ظل تصعيد عسكري متواصل في المنطقة، مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع إيرانية، وردود متبادلة من طهران.