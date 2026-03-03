Babnet   Latest update 10:17 Tunis

شركة الطيران "إيديلويس" تطلق خطاً جوياً جديداً يربط زيورخ بجربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6a4909c5ca2.16649015_ijepogkhlfnqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 10:04 قراءة: 1 د, 9 ث
      
انطلقت شركة الطيران السويسرية Edelweiss Air، بداية من غرة مارس 2026، في تأمين رحلات جوية منتظمة تربط مطار زيورخ الدولي بـمطار جربة-جرجيس الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين تونس وسويسرا ودعم الوجهة السياحية بالجنوب التونسي، وفق ما أعلنته سفارة سويسرا بتونس.

برنامج الرحلات إلى غاية نوفمبر 2026

يمتد البرنامج الجديد إلى 29 نوفمبر 2026، مع وتيرة تصاعدية تتماشى مع ذروة الموسم السياحي، وذلك وفق الروزنامة التالية:

* شهر مارس: رحلة كل يوم أحد.

* من أفريل إلى منتصف سبتمبر: رحلتان أسبوعياً (الخميس والأحد).
* من أواخر سبتمبر إلى أكتوبر: ثلاث رحلات أسبوعياً (الثلاثاء، الخميس، والأحد).
* شهر نوفمبر: العودة إلى رحلة واحدة كل يوم أحد إلى نهاية الشهر.

دعم للقطاع السياحي وانتعاشة قياسية

يأتي إطلاق الخط في سياق انتعاشة يشهدها القطاع السياحي، حيث تجاوزت تونس خلال سنة 2025 عتبة 11 مليون سائح، مسجلة رقماً قياسياً غير مسبوق.

كما سجلت السوق السويسرية نمواً بنسبة 11%، ما يعكس تزايد اهتمام السياح السويسريين بالمنتوج السياحي التونسي، خاصة السياحة الثقافية والبيئية وسياحة الصولجان التي تتميز بها جزيرة جربة والجنوب التونسي.

دفع للدورة الاقتصادية بالجنوب

من المنتظر أن يساهم هذا الربط المباشر في تعزيز إشعاع جزيرة جربة كوجهة أوروبية مفضلة، إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية في ولاية مدنين والمناطق المجاورة، وتثمين المقومات الثقافية والطبيعية للجهة.

وتعد Edelweiss Air شريكاً استراتيجياً للخطوط الجوية السويسرية، ومن أبرز الناقلات التي تراهن على الوجهات المتوسطية السياحية، ما يعزز تموقع تونس كوجهة تنافسية في السوق الأوروبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324624

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
20°-13
17°-13
18°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>