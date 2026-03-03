شركة الطيران "إيديلويس" تطلق خطاً جوياً جديداً يربط زيورخ بجربة
انطلقت شركة الطيران السويسرية Edelweiss Air، بداية من غرة مارس 2026، في تأمين رحلات جوية منتظمة تربط مطار زيورخ الدولي بـمطار جربة-جرجيس الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين تونس وسويسرا ودعم الوجهة السياحية بالجنوب التونسي، وفق ما أعلنته سفارة سويسرا بتونس.
برنامج الرحلات إلى غاية نوفمبر 2026يمتد البرنامج الجديد إلى 29 نوفمبر 2026، مع وتيرة تصاعدية تتماشى مع ذروة الموسم السياحي، وذلك وفق الروزنامة التالية:
* شهر مارس: رحلة كل يوم أحد.
* من أفريل إلى منتصف سبتمبر: رحلتان أسبوعياً (الخميس والأحد).
* من أواخر سبتمبر إلى أكتوبر: ثلاث رحلات أسبوعياً (الثلاثاء، الخميس، والأحد).
* شهر نوفمبر: العودة إلى رحلة واحدة كل يوم أحد إلى نهاية الشهر.
دعم للقطاع السياحي وانتعاشة قياسيةيأتي إطلاق الخط في سياق انتعاشة يشهدها القطاع السياحي، حيث تجاوزت تونس خلال سنة 2025 عتبة 11 مليون سائح، مسجلة رقماً قياسياً غير مسبوق.
كما سجلت السوق السويسرية نمواً بنسبة 11%، ما يعكس تزايد اهتمام السياح السويسريين بالمنتوج السياحي التونسي، خاصة السياحة الثقافية والبيئية وسياحة الصولجان التي تتميز بها جزيرة جربة والجنوب التونسي.
دفع للدورة الاقتصادية بالجنوبمن المنتظر أن يساهم هذا الربط المباشر في تعزيز إشعاع جزيرة جربة كوجهة أوروبية مفضلة، إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية في ولاية مدنين والمناطق المجاورة، وتثمين المقومات الثقافية والطبيعية للجهة.
وتعد Edelweiss Air شريكاً استراتيجياً للخطوط الجوية السويسرية، ومن أبرز الناقلات التي تراهن على الوجهات المتوسطية السياحية، ما يعزز تموقع تونس كوجهة تنافسية في السوق الأوروبية.
