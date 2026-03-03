شركة الطيران "إيديلويس" تطلق خطاً جوياً جديداً يربط زيورخ بجربة

برنامج الرحلات إلى غاية نوفمبر 2026





دعم للقطاع السياحي وانتعاشة قياسية



دفع للدورة الاقتصادية بالجنوب



انطلقت شركة الطيران السويسرية، بداية من غرة مارس 2026، في تأمين رحلات جوية منتظمة تربطبـ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين تونس وسويسرا ودعم الوجهة السياحية بالجنوب التونسي، وفق ما أعلنته سفارة سويسرا بتونس.يمتد البرنامج الجديد إلى، مع وتيرة تصاعدية تتماشى مع ذروة الموسم السياحي، وذلك وفق الروزنامة التالية:رحلة كل يوم أحد.رحلتان أسبوعياً (الخميس والأحد).ثلاث رحلات أسبوعياً (الثلاثاء، الخميس، والأحد).العودة إلى رحلة واحدة كل يوم أحد إلى نهاية الشهر.يأتي إطلاق الخط في سياق انتعاشة يشهدها القطاع السياحي، حيث تجاوزت تونس خلال سنةعتبة، مسجلة رقماً قياسياً غير مسبوق.كما سجلت السوق السويسرية نمواً بنسبة، ما يعكس تزايد اهتمام السياح السويسريين بالمنتوج السياحي التونسي، خاصة السياحة الثقافية والبيئية وسياحة الصولجان التي تتميز بها جزيرة جربة والجنوب التونسي.من المنتظر أن يساهم هذا الربط المباشر في تعزيز إشعاع جزيرة جربة كوجهة أوروبية مفضلة، إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية في ولاية مدنين والمناطق المجاورة، وتثمين المقومات الثقافية والطبيعية للجهة.وتعدشريكاً استراتيجياً للخطوط الجوية السويسرية، ومن أبرز الناقلات التي تراهن على الوجهات المتوسطية السياحية، ما يعزز تموقع تونس كوجهة تنافسية في السوق الأوروبية.