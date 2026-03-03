Babnet   Latest update 06:48 Tunis

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a672549f7e89.73129679_mqofnhgklpeij.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 06:31
      
أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرا للأمريكيين بالبقاء في منازلهم في المملكة، وأعلنت فرض قيود مشددة على زيارة المواقع العسكرية هناك.

وجاء في بيان البعثة: "تواصل البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية مراقبة الوضع الإقليمي..ندعو جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم".


"ننصح جميع المواطنين الأمريكيين بوضع خطة أمان شخصية. قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدك الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا".


يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق على خلفية التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، واستهداف دول خليجية بطائرات مسيرة وصواريخ، مع استمرار الغارات الجوية والتهديدات المتبادلة.

إلى ذلك أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض.
