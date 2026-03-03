رسالة إلى 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط: “انتهى وقت الاستعداد وحان وقت التحرك”

وجّه قائدرسالة إلى نحومن أفراد القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران، دعاهم فيها إلى “الاستعداد للتحرك”، مؤكداً أن مرحلة الردع انتهت وأن تنفيذ المهمة قد بدأ بأمر من رئيس الولايات المتحدة.وأوضح القائد أن المهمة تحمل “عواقب عميقة”، مشيراً إلى الانتقال من مرحلة الردع إلى القتال الفعلي. وعبّر عن فخره بخدمة الجنود والبحارة ومشاة البحرية والطيارين وأفراد الحرس وقوات خفر السواحل، مبيناً أن بعضهم متمركز في الشرق الأوسط، فيما تم نشر عدد كبير منهم في الخارج بإشعار قصير، وتم تمديد انتشار آخرين من أجل ما وصفها بالمهمة الحيوية.وأكد أن القوات المشاركة تمثل “أقوى وأكثر قوة قتالية فتكاً عرفها العالم”، مشدداً على أنهم يخدمون بلدهم بإيثار ويبعثون على الفخر.وأشار إلى أن “النظام الإيراني” قتل وأصاب آلاف الأمريكيين منذ عام 1979، معتبراً أن شجاعة القوات وصلابتها كفيلتان بتغيير مسار التاريخ.وفي توجيهاته، دعا القائد الجنود إلى القتال بلا هوادة، مع الحفاظ على الاحترافية والانضباط، وأن يكون سلوكهم في الميدان بمستوى دقة تصويبهم. كما حثهم على الاعتناء ببعضهم البعض، مؤكداً أن زملاءهم في الصفوف الأمامية والخلفية يشكلون مصدر حمايتهم.وختم رسالته بالتأكيد على أن القتال بطبيعته فوضوي، وأن الساعات والأيام وربما الأسابيع المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لهم، داعياً إياهم إلى الاعتماد على تدريبهم، ومشدداً على أنهم “درع العالم الحر وسيفه الأمضى”، مع تمني السلامة والتوفيق للجميع.المصدر: RT