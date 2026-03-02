Babnet   Latest update 23:26 Tunis

الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد القتلى في صفوف قواتنا في المواجهة مع إيران إلى 6 جنود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a602ea536492.87789142_nmjfekqipghol.jpg>
تعبيرية / U.S. Air Force /
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 22:35
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية إلى ستة أفراد، في إطار العمليات العسكرية الجارية على خلفية التصعيد مع إيران.

وقالت سنتكوم في بيان: "حتى الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في القتال".



أضاف البيان: "استعادت القوات الأمريكية مؤخرا رفات اثنين من أفراد الخدمة الذين كانوا في عداد المفقودين سابقا من منشأة تعرضت لضربة خلال الهجمات الإيرانية الأولية في المنطقة".


ويوم الأحد الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وذلك في إطار عملية " الغضب الملحمي" ضد إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بأن الانتقام لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي "سيكون ساحقا"، كما حذرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أعداء الأمة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون "بقوة وصلابة وبدعم الشعب"، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه خامنئي "حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء".

جدير بالذكر أن إيران أعلنت فجر اليوم الأحد، أن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي استشهد في مكتبه داخل بيت القيادة صباح السبت، أثناء قيامه بمهامه اليومية"، جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.
