الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد القتلى في صفوف قواتنا في المواجهة مع إيران إلى 6 جنود

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

وقالت سنتكوم في بيان: "حتى الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في القتال".أضاف البيان: "استعادت القوات الأمريكية مؤخرا رفات اثنين من أفراد الخدمة الذين كانوا في عداد المفقودين سابقا من منشأة تعرضت لضربة خلال الهجمات الإيرانية الأولية في المنطقة".ويوم الأحد الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وذلك في إطار عملية " الغضب الملحمي" ضد إيران.وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بأن الانتقام لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي "سيكون ساحقا"، كما حذرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أعداء الأمة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون "بقوة وصلابة وبدعم الشعب"، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه خامنئي "حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء".جدير بالذكر أن إيران أعلنت فجر اليوم الأحد، أن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي استشهد في مكتبه داخل بيت القيادة صباح السبت، أثناء قيامه بمهامه اليومية"، جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.