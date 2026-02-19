تصريحات جديدة لترامب عن إجراءات نزع سلاح حماس

وقال ترامب في واشنطن خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام: "نحن نريد أن يتم حكم قطاع غزة بشكل سليم في جميع أنحاء أراضيه. هناك دولتان ترغبان في التدخل وحسم الوضع مع حماس. لكنني قلت لا أعتقد أن ذلك ضروري".وأضاف ترامب: " آمل ألا يكون ذلك ضروريا، لأنهم قطعوا وعدا، ووعدوني بالتخلص من أسلحتهم. يبدو أنهم سيفعلون ذلك، وكل ما علينا أن نتأكد من الأمر".في 22 جانفي الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقّع ممثلو 19 دولة على ميثاق مجلس السلام، الذي أُنشئ في إطار تسوية السلام في قطاع غزة. وأعلنت واشنطن انضمام دول أخرى إلى المجلس. وقد أُنشئ مجلس السلام بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ولكن من المتوقع أن يعمل أيضا على منع النزاعات وحلها في مناطق أخرى.واليوم الخميس أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ "متواضع" قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مجلس السلام" في قطاع غزة.واليوم عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب، بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة، وبحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة.