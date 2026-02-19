دراسة أممية ترصد أوضاع العمل والأثر البيئي في قطاع النسيج بالمنستير

منهجية الدراسة





أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس دراسة بعنوان، كشفت عن جملة من الإشكاليات المهنية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها القطاع، مع تسجيل صعوبات تتعلق بحماية الحقوق المهنية، والصحة والسلامة، والانتفاع بعطلة الأمومة، إضافة إلى تأثيرات بيئية سلبية داخل بعض المؤسسات.اعتمدت الدراسة مقاربة كمية وكيفية، من خلال استبيان شملعاملًا وعاملة بقطاع النسيج في المنستير، إلى جانب مقابلات مع ممثلين عن نقابات ومؤسسات ومنظمات بيئية وجهات دولية، وتحليل الإطارين التشريعي الوطني والدولي المنظم للقطاع.أظهرت النتائج أن النساء يمثلنمن العاملين في القطاع، فيما أفادت نصف المستجوبات بأنهن المعيلات الرئيسيات لأسرهن.وبيّنت الدراسة أن نحومن المستجوبين يعملون بين، على امتداد، في ظل محدودية حرية اختيار موعد العطلة السنوية، حيث لم يتمكنمن تحديد توقيت عطلتهم. وأرجعت الدراسة ذلك إلى نموذج الإنتاج القائم على الطلبيات الدقيقة والتسعير المرتبط بالوقت، بما يفرض نسقًا مرتفعًا ويقلّص هامش المرونة.في ما يخص الأجور، عبّرمن المستجوبين عن عدم رضاهم بسبب ضعف الرواتب أو التأخير في صرفها أو غياب المكافآت.رغم انخراط جميع المستجوبين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنفقط عبّروا عن رضاهم عن الخدمات المسداة، مع الإشارة إلى عدم انتظام بعض المؤسسات في دفع المساهمات المستوجبة.أفادت الدراسة بأنمن العمال لم يتلقوا تدريبًا ملائمًا للوقاية من حوادث الشغل، مع تسجيل محدودية في توفير وسائل الحماية الشخصية وضعف تدابير السلامة.كما وثّقت انتشار مشكلات صحية مرتبطة بطبيعة العمل، من بينها اضطرابات الرؤية، والإجهاد البصري، والتعرض للضوضاء والغبار، والعمل في بيئات غير صحية، إضافة إلى الإرهاق البدني والنفسي الناتج عن ضغط الإنتاج.وفي ما يتعلق بحقوق الأمومة، أكدتمن العاملات عدم حصولهن على عطلة أمومة، مقابل تمتعهن بحق الرضاعة بنسبةوفق التصريحات المجمعة.بلغت نسبة الانتماء النقابي، غير أنمن المستجوبين أقروا بعدم مشاركتهم في أي نشاط نقابي، ما يعكس محدودية الانخراط الفعلي في العمل النقابي.على المستوى البيئي، اعتبرمن المستجوبين أن الممارسات البيئية داخل مؤسساتهم سلبية، في ظل ارتفاع استهلاك المياه والطاقة والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية، مع تسجيل غياب ثقافة بيئية راسخة وضعف وعي بالممارسات المستدامة.أوصت الدراسة بوضع خطة وطنية شاملة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الشركات، خاصة في قطاع النسيج، وترجمتها إلى سياسات تنفيذية تضمن حماية العمال وتكريس بيئة عمل عادلة ومستدامة.كما دعت إلى تعزيز دور تفقدية الشغل عبر دعم الموارد البشرية واللوجستية وتطوير أدوات المراقبة، وسنّ تشريعات تلزم المؤسسات بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية.