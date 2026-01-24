البنتاغون يصدر استراتيجية دفاع قومي جديدة للولايات المتحدة
وكالات - أصدر وزارة الدفاع الأمريكية «استراتيجية الدفاع القومي 2026»، التي تضع الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.
وأعلن بيت هيغسيث عن الوثيقة، يوم الجمعة، مؤكدًا السعي إلى إحياء «مبدأ مونرو» لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية ومكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني وأصول بحرية في منطقة الكاريبي.
وبحسب الوثيقة، يُعد «الدفاع عن الوطن» أولوية مطلقة تشمل تأمين الحدود، وحماية الأجواء، ومنع ما وُصف بـ «الإرهاب المرتبط بالمخدرات».
كما تنص الاستراتيجية على ردع الصين عبر تعزيز القدرات دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، مع بناء دفاعات قوية في المنطقة الهندية–الهادئة، وتُشير ضمنيًا إلى خفض محتمل في انتشار القوات الأمريكية في أوروبا وكوريا الجنوبية.
وطالبت الوثيقة أوروبا وآسيا بتحمّل عبء أكبر في مجال الدفاع، مع تقليص الالتزامات الأمريكية خارج نصف الكرة الغربي. وشددت كذلك على تعزيز الصناعة الدفاعية من خلال تسريع إنتاج الغواصات والذخائر وتطوير الدفاعات السيبرانية وفق نموذج Zero Trust.
أبرز محاور الاستراتيجية* توصيف روسيا كـ «تهديد دائم» للجناح الشرقي لـ حلف شمال الأطلسي.
* تحميل أوروبا المسؤولية الأساسية في تسوية الأوضاع في أوكرانيا.
* تركيز أولويات الولايات المتحدة على احتواء الصين والدفاع عن أراضيها، لا على أوروبا.
* عدم تبنّي سياسة تغيير النظام أو الصراع المفتوح مع الصين.
* التأكيد على عدم السماح لـ إيران بامتلاك أسلحة نووية.
* أولوية حماية المصالح الأمريكية في نصف الكرة الغربي.
* مطالبة كوريا الجنوبية وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط بتعزيز قدراتهم الدفاعية الذاتية.
* تركيز متزايد على الأمن القومي الأمريكي والمنطقة الهندية–الباسيفيكية.
* تطوير أنظمة لمواجهة الطائرات دون طيار ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة.
ويأتي نشر استراتيجية الدفاع القومي بعد أسابيع من صدور استراتيجية الأمن القومي عن البيت الأبيض، ما يعكس تحولًا في بوصلة الاهتمام الأمريكي نحو نصف الكرة الغربي مقارنة بالعقود الماضية.
وأعلن بيت هيغسيث عن الوثيقة، يوم الجمعة، مؤكدًا السعي إلى إحياء «مبدأ مونرو» لمنع أي نفوذ عسكري صيني أو روسي في الأمريكتين، مع تعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية ومكافحة تهريب المخدرات عبر نشر قوات الحرس الوطني وأصول بحرية في منطقة الكاريبي.
وبحسب الوثيقة، يُعد «الدفاع عن الوطن» أولوية مطلقة تشمل تأمين الحدود، وحماية الأجواء، ومنع ما وُصف بـ «الإرهاب المرتبط بالمخدرات».
كما تنص الاستراتيجية على ردع الصين عبر تعزيز القدرات دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، مع بناء دفاعات قوية في المنطقة الهندية–الهادئة، وتُشير ضمنيًا إلى خفض محتمل في انتشار القوات الأمريكية في أوروبا وكوريا الجنوبية.
وطالبت الوثيقة أوروبا وآسيا بتحمّل عبء أكبر في مجال الدفاع، مع تقليص الالتزامات الأمريكية خارج نصف الكرة الغربي. وشددت كذلك على تعزيز الصناعة الدفاعية من خلال تسريع إنتاج الغواصات والذخائر وتطوير الدفاعات السيبرانية وفق نموذج Zero Trust.
أبرز محاور الاستراتيجية* توصيف روسيا كـ «تهديد دائم» للجناح الشرقي لـ حلف شمال الأطلسي.
* تحميل أوروبا المسؤولية الأساسية في تسوية الأوضاع في أوكرانيا.
* تركيز أولويات الولايات المتحدة على احتواء الصين والدفاع عن أراضيها، لا على أوروبا.
* عدم تبنّي سياسة تغيير النظام أو الصراع المفتوح مع الصين.
* التأكيد على عدم السماح لـ إيران بامتلاك أسلحة نووية.
* أولوية حماية المصالح الأمريكية في نصف الكرة الغربي.
* مطالبة كوريا الجنوبية وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط بتعزيز قدراتهم الدفاعية الذاتية.
* تركيز متزايد على الأمن القومي الأمريكي والمنطقة الهندية–الباسيفيكية.
* تطوير أنظمة لمواجهة الطائرات دون طيار ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة.
ويأتي نشر استراتيجية الدفاع القومي بعد أسابيع من صدور استراتيجية الأمن القومي عن البيت الأبيض، ما يعكس تحولًا في بوصلة الاهتمام الأمريكي نحو نصف الكرة الغربي مقارنة بالعقود الماضية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322448