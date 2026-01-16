وسط حالة من الجدل والفوضى.. مدرب منتخب مصر ردا على صحفي مغربي: "سؤالك مش محترم"

سادت حالة من الفوضى والجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير الفني للمنتخب المصري *، عشية مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب النيجيري ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025*.



ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري غدًا السبت، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.



انسحاب البعثة الإعلامية المصرية



أسئلة استفزازية وتوتر داخل القاعة



سؤال حول خسارة نصف النهائي



"هل تعلق شماعة الخسارة أمام السنغال على أشياء أخرى خارج كرة القدم، أنتم استفدتم من التواجد في أكادير وعلقتم على أن الفندق في طنجة لم يكن في المستوى، أعتقد أنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيفًا فنيًا وفشلت في نصف النهائي."

"لا يوجد رد عليك لأن سؤالك ليس لبقًا و(مش محترم)، ولا تمتلك لباقة الإعلام."

تصعيد جديد وردود متبادلة



"ربما سأطرح سؤالًا أكثر تهذيبًا واحترامًا لأن تصريحاتك بعد المباراة الماضية صنعت ضجة في مصر قبل المغرب."

"لا، الضجة عندكم، مصر ليس عندها أي ضجة."

"أنا مش فاهم سؤالك، أنا مش فاهم الكلام."

تبرير الأداء والظروف



"منتخب مصر يلعب خارج أرضه، ووصلنا إلى نصف النهائي، بينما المغرب على أرضه ووسط جماهيره ووصل إلى ركلات الترجيح أمام نيجيريا. كنا نعاني من إجهاد بدني ولم يكن لدينا جمهور، وخسرنا بهدف جاء من خطأ. عندما تُقام البطولة على أرضنا سيكون الوضع مختلفًا، وحتى المنتخب صاحب الأرض بلغ النهائي بركلات الجزاء."

وقاطعت البعثة الإعلامية المصرية المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب نيجيريا، حيث تم الانسحاب من القاعة المخصصة للمؤتمر، وذلك احتجاجًا على الأسئلة الاستفزازية التي طرحها بعض الإعلاميين المغاربة على حسام حسن، إضافة إلى سوء إدارة المؤتمر من قبل المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد رفضه تمكين الصحفيين المصريين من طرح أسئلتهم.وشهد المؤتمر أزمة مباشرة بين حسام حسن وعدد من الإعلاميين المغاربة، بسبب طبيعة الأسئلة المطروحة التي تضمنت عبارات وصفها مدرب منتخب “الفراعنة” بغير اللائقة، ما دفعه إلى رفض الإجابة عليها، معتبرًا أنها تفتقر إلى اللباقة المهنية.ورفض حسام حسن الرد على سؤال أحد الصحفيين المغاربة حول خسارة منتخب مصر أمام السنغال في الدور نصف النهائي، والذي جاء فيه:ورد حسام حسن بحدة قائلًا:وتدخل صحفي مغربي آخر قائلًا:فأجابه حسام حسن:وأضاف الصحفي نفسه سؤالًا آخر حول تأخر أول تسديدة لمنتخب مصر حتى الدقيقة 84، وتأخر تنقل المنتخب من أكادير إلى طنجة، فأجاب حسام:واختتم حسام حسن حديثه مؤكدًا: