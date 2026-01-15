Babnet   Latest update 15:12 Tunis

بعد استفزازه وهتافات ضده.. حسام حسن يوجه إشارة للجماهير

Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 14:39
      
وجهت بعض الجماهير في المدرجات هتافات ضد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن بعد خسارة "الفراعنة" أمام السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ورفع حسام حسن يديه مشيرا إلى الرقم 7، في إشارة إلى عدد المرات التي حقق فيها منتخب مصر لقب بطولة القارة السمراء (رقم قياسي)، وذلك ردا على هتافات أثناء خروجه من ملعب طنجة الكبير في المغرب، مساء أمس الأربعاء.


وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "منتخب مصر سيظل دائما منتخبا كبيرا بتاريخ بطولاته وإنجازاته".


يذكر أن منتخب السنغال "أسود التيرانغا" سيواجه في المباراة النهائية يوم الأحد 18 جانفي الجاري، نظيره المغرب الذي تغلب بدوره على نيجيريا بركلات الترجيح (4-2).

بينما سيكتفي منتخب "الفراعنة" في المنافسة على المركز الثالث ضد منتخب نيجيريا.
Can 2025

الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
