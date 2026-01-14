السعودية ترحب بتصنيف واشنطن فروع "الإخوان المسلمين" منظمات إرهابية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e52616b9744.32356806_knfemoqghpijl.jpg width=100 align=left border=0>

رحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار الولايات المتحدة، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية.



وأكدت الخارجية في بيان موقف السعودية الثابت في إدانة جميع أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على دعم المملكة لكل ما من شأنه تعزيز أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة والعالم.







وأمس الثلاثاء، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.





وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع الإخوان المسلمين".



وأضاف روبيو أن الإدارة الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها من أجل حرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من "موارد الانخراط في الإرهاب".