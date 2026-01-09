ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6960c39f9b2a39.88158837_lnqjpifgmeokh.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس، رفضه طلب العفو المقدم من مغني الراب الشهير بي ديدي الذي يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات وشهرين بتهمة الاعتداء الجنسي.



وفي أكتوبر، حُكم على المغني ورجل الأعمال، واسمه الحقيقي شون كومز، بالسجن 50 شهرا بتهمة نقل أشخاص لأغراض الدعارة، وغُرّم بـ500 ألف دولار. واستأنف محاموه الحكم والإدانة التي صدرت في جويليةز بعد محاكمة استمرت شهرين.







وقال ترامب في مقابلة مع “نيويورك تايمز” الأربعاء: “لقد طلب مني العفو عنه برسالة”.





وسأل ترامب الصحافيين إذا كانوا يرغبون في الاطلاع على الرسالة، لكنه لم يُطلعهم عليها، وقال إنه لا ينوي تلبية طلب المغني من دون أن يُوضح سبب قراره، وفق الصحيفة ذاتها.



