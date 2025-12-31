النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954fb5e1019d0.29244387_plfhonkemqjgi.jpg width=100 align=left border=0>

اختارت النجمة العالمية مادونا المغرب وجهة لقضاء عطلة رأس السنة، في زيارة لافتة أعادت تسليط الضوء على جاذبية المغرب لدى كبار نجوم الفن العالميين .



وأطلت المغنية الأمريكية على متابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال صور وثّقت محطات من رحلتها بالمغرب، معبّرة عن إعجابها بالأجواء الخاصة التي تعيشها خلال هذه الزيارة، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من جمهورها عبر العالم.







وحلّت مادونا بالمغرب على متن طائرتها الخاصة، قبل أن تنطلق في جولة داخل المدينة العتيقة لـ فاس، المصنّفة تراثا إنسانيا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث شملت جولتها عددا من المزارات التاريخية والمعالم الروحية والثقافية التي تعكس عمق الحضارة المغربية وتمنح العاصمة العلمية طابعها المتفرّد.





وبعد فاس، شدّت النجمة العالمية الرحال نحو مراكش لمواصلة اكتشاف سحر المغرب وتنوّعه، حيث قامت بجولات شملت عددا من أبرز المعالم التاريخية للمدينة الحمراء، من بينها ساحة جامع الفنا وأزقة المدينة العتيقة، في تجربة تعكس انفتاحها على الثقافة المحلية وثراء المشهد الحضاري المغربي.

