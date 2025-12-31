Babnet   Latest update 12:43 Tunis

النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954fb5e1019d0.29244387_plfhonkemqjgi.jpg width=100 align=left border=0>
صفحة مادونا
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 11:27 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اختارت النجمة العالمية مادونا المغرب وجهة لقضاء عطلة رأس السنة، في زيارة لافتة أعادت تسليط الضوء على جاذبية المغرب لدى كبار نجوم الفن العالميين .

وأطلت المغنية الأمريكية على متابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال صور وثّقت محطات من رحلتها بالمغرب، معبّرة عن إعجابها بالأجواء الخاصة التي تعيشها خلال هذه الزيارة، وهو ما لقي تفاعلا واسعا من جمهورها عبر العالم.


وحلّت مادونا بالمغرب على متن طائرتها الخاصة، قبل أن تنطلق في جولة داخل المدينة العتيقة لـ فاس، المصنّفة تراثا إنسانيا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث شملت جولتها عددا من المزارات التاريخية والمعالم الروحية والثقافية التي تعكس عمق الحضارة المغربية وتمنح العاصمة العلمية طابعها المتفرّد.


وبعد فاس، شدّت النجمة العالمية الرحال نحو مراكش لمواصلة اكتشاف سحر المغرب وتنوّعه، حيث قامت بجولات شملت عددا من أبرز المعالم التاريخية للمدينة الحمراء، من بينها ساحة جامع الفنا وأزقة المدينة العتيقة، في تجربة تعكس انفتاحها على الثقافة المحلية وثراء المشهد الحضاري المغربي.
المصدر هسبريس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321150

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
19°-9
21°-11
19°-13
  • Avoirs en devises 25127,5
  • (30/12)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38010 DT
  • (30/12)
  • 1 $ = 2,89275 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026