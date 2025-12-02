Babnet   Latest update 18:48 Tunis

البنتاغون يعلن أن عملية القضاء على تجار المخدرات بدأت الآن

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Pentagon_US.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 18:33 قراءة: 1 د, 10 ث
      
وكالات - قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون إن عملية القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين في نصف الكرة الغربي بدأت فقط الآن.

وأضافت في إيجاز صحفي: "إذا كان الحديث يدور عن القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين، فيمكن القول إننا بدأنا للتو".



في وقت سابق، بات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث محط اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والدولية. وووفقا لصحيفة واشنطن بوست، أمر الوزير بإعدام أفراد طاقم سفينة يُزعم أنها تحمل مخدرات، وتعرضت لهجوم من البحرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي. وبحسب البيت الأبيض قام أميرال يعمل تحت إمرة وزير الحرب بيت هيغسيث بالإيعاز بشن ضربة ثانية ضد الناجين من الهجوم الأول على سفينة المخدرات المشتبه بها.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 11 شخصا في غارتين جويتين فقط نُفِّذتا مطلع سبتمبر. وكانت هذه أول عملية ضمن الحملة العسكرية المستمرة ضد المشتبه بهم في قضايا "إرهاب المخدرات"، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وتزعم إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها تخوض حربا فعلية ضد تجار المخدرات، وتصر على أن الأميرال فرانك برادلي، رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية حاليا، تصرف بشكل قانوني ومناسب عندما أمر بالضربة الثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الأميرال برادلي تصرف بشكل كامل في إطار سلطته والقانون لضمان تدمير السفينة وإزالة التهديد للولايات المتحدة".

أعرب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عن قلقهم بالفعل. أطلق السيناتور الجمهوري روجر ويكر تحقيقا في الحادثة، بينما زعم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن هيغسيث "يتنصل من المسؤولية". كما قال إن الضربات قد تُعتبر غير قانونية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319605


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
16°-11
17°-10
18°-12
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :