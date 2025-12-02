البنتاغون يعلن أن عملية القضاء على تجار المخدرات بدأت الآن

وكالات - قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون إن عملية القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين في نصف الكرة الغربي بدأت فقط الآن.



وأضافت في إيجاز صحفي: "إذا كان الحديث يدور عن القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين، فيمكن القول إننا بدأنا للتو".



في وقت سابق، بات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث محط اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والدولية. وووفقا لصحيفة واشنطن بوست، أمر الوزير بإعدام أفراد طاقم سفينة يُزعم أنها تحمل مخدرات، وتعرضت لهجوم من البحرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي. وبحسب البيت الأبيض قام أميرال يعمل تحت إمرة وزير الحرب بيت هيغسيث بالإيعاز بشن ضربة ثانية ضد الناجين من الهجوم الأول على سفينة المخدرات المشتبه بها.وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 11 شخصا في غارتين جويتين فقط نُفِّذتا مطلع سبتمبر. وكانت هذه أول عملية ضمن الحملة العسكرية المستمرة ضد المشتبه بهم في قضايا "إرهاب المخدرات"، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 شخصا.وتزعم إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها تخوض حربا فعلية ضد تجار المخدرات، وتصر على أن الأميرال فرانك برادلي، رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية حاليا، تصرف بشكل قانوني ومناسب عندما أمر بالضربة الثانية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الأميرال برادلي تصرف بشكل كامل في إطار سلطته والقانون لضمان تدمير السفينة وإزالة التهديد للولايات المتحدة".أعرب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عن قلقهم بالفعل. أطلق السيناتور الجمهوري روجر ويكر تحقيقا في الحادثة، بينما زعم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن هيغسيث "يتنصل من المسؤولية". كما قال إن الضربات قد تُعتبر غير قانونية.