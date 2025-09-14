Babnet   Latest update 20:41 Tunis

احتجاجات مناهضة لإسرائيل تنهي سباق إسبانيا للدراجات مبكرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7066e276699.62629745_emplqinfkjohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 19:10 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فاز الدنمركي يوناس فينجارد متسابق فريق فيسما-ليس آبايك اليوم الأحد بسباق إسبانيا للدراجات بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة اليوم وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.
وأزال متظاهرون الحواجز المعدنية ووقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة بينما حاولت الشرطة إبعادهم.
وقال متحدث باسم منظمي السباق لرويترز عبر الهاتف "انتهى السباق".




واستهدفت الاحتجاجات فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، وكان بعض المتسابقين هددوا بالانسحاب خلال الأيام الماضية بسبب عرقلة السباق في مراحل مختلفة.
وجرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.
وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من إبداء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وقال سانتشيث في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".

وبعد إنهاء السباق مبكرا، استمرت الاشتباكات، إذ قام متظاهرون بإلقاء عبوات المياه وأشياء أخرى على الشرطة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314853


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:47
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    