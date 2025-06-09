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البيت الأبيض يتهم حاكم كاليفورنيا بالتقصير في التعامل مع أعمال الشغب في لوس أنجلوس

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 17:24 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في أزمة في الولاية باعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفات على منصة "إكس": "لم يفعل غافين نيوسوم شيئا بينما شهدت لوس أنجلوس أياما من أعمال الشغب العنيفة".



وأضافت: "تعرض ضباط الأمن الفيدراليون لهجوم من قبل متطرفين ومجرمين يلوحون بأعلام أجنبية لأن الحاكم نيوسوم كان أضعف من أن يحمي المدينة. حتى أن رئيس شرطة لوس أنجلوس قال إن أعمال الشغب خرجت عن السيطرة".

وأكدت أن "الرئيس ترامب تدخل للحفاظ على القانون والنظام وحماية المؤسسات الفيدرالية".

وتشهد المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا خلال الأيام الأخيرة على التوالي اضطرابات كبيرة، إذ اشتبك سكان منطقة ذات أغلبية لاتينية مع عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود في منطقة باراماونت.

كما اعتقل نحو 118 شخصا في لوس أنجلوس هذا الأسبوع نتيجة عمليات إدارة الهجرة والجمارك منهم 44 شخصا اعتقلوا الجمعة. وأدان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم المداهمات ووصفها بأنها "قاسية".

وأفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن بيان للشرطة بأن 27 شخصا على الأقل تم اعتقالهم يوم الأحد في لوس أنجلوس خلال احتجاجات ضد سياسة الهجرة الأمريكية.


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